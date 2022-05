Feuerwehr rettet 92-Jährige aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat eine 92-jährige Frau aus deren brennender Wohnung in Frankfurt gerettet. Sie sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Kochen am Montagnachmittag war die Frau gestürzt, sie konnte nicht mehr aufstehen. Auf dem Herd entwickelte sich demnach ein Brand, die Flammen breiteten sich in der Küche und im Flur aus. Mehrere Brandmelder lösten aus, Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen löschen. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.