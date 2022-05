Frankfurter Straßenbahn reißt Mann bei Unfall ein Bein ab

In der Nacht ist ein Mann ist Frankfurt schwer verletzt worden. Nachdem er aus unbekannten Gr├╝nden in das Gleisbett der Stra├čenbahn fiel, trennte ihm ein ankommender Zug ein Bein ab.

Bei einem Bahn-Unfall ist in der Nacht in Frankfurt ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er ist aus bislang unbekannter Ursache ins Gleisbett gefallen und anschlie├čend von einer heranfahrenden Stra├čenbahn erwischt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei sei dem Mann das Bein von der Bahn abgetrennt worden.

Er sei anschlie├čend in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebte am Mittwochmorgen weiterhin in Lebensgefahr. Auf den Bahnverkehr habe der Unfall keine Auswirkungen gehabt. Die Ermittlungen dauern an.