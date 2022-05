Mitten in Hanau hat ein Passant einen lebensgefährlich verletzten Jungen gefunden – direkt unter einem Hochhausbalkon, auf dem die Polizei dann ein totes Mädchen entdeckte. Die Polizei rätselt über die Hintergründe.

In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei am Mittwochmorgen ein totes Mädchen gefunden. Unmittelbar zuvor war auf der Straße ein schwer verletzter Junge gefunden worden.