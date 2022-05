Verbraucherzentrale reicht Sammelklage gegen Stromio ein

Die Verbraucherzentrale Hessen hat wie angek├╝ndigt den Energie-Discounter Stromio verklagt, der einseitig Tausende Stromliefervertr├Ąge mit Privatkunden gek├╝ndigt hat. Eine entsprechende Musterfeststellungsklage habe man beim Oberlandesgericht Hamm eingereicht, teilten die Verbrauchersch├╝tzer am Mittwoch in Frankfurt mit. "Nach unserer Ansicht sind Preiserh├Âhungen auf dem Beschaffungsmarkt kein rechtlich zul├Ąssiger Grund, um sich seiner vertraglichen Pflichten zu entledigen", sagte Vorstand Philipp Wendt. Zuerst hatte das Portal "Hessenschau.de" ├╝ber die Klageeinreichung berichtet.

Das Unternehmen hatte die Vorw├╝rfe zur├╝ckgewiesen. "Die j├╝ngsten Preisexplosionen an den europ├Ąischen Energiehandelspl├Ątzen hat es so noch nicht gegeben und waren auch aus der Sicht unserer Mandantin in diesem Ausma├č nicht vorherzusehen", teilte eine Anwaltskanzlei im Auftrag von Stromio auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Gas- und Strompreis f├╝r Lieferungen in der Winterzeit habe sich auf den Beschaffungsm├Ąrkten in der Spitze um mehr als 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erh├Âht. "Unsere Mandantin bedauert es ausdr├╝cklich, dass Stromliefervertr├Ąge aufgrund der historisch einmaligen Preisexplosionen am Energiemarkt gek├╝ndigt werden mussten."