Metallindustrie setzt auf engere Kooperation mit Hochschulen

Hessens Metall- und Elektroindustrie will kĂŒnftig noch stĂ€rker mit Hochschulforschern zusammenarbeiten. "Innovative GeschĂ€ftsmodelle und große ProduktivitĂ€tssprĂŒnge gelingen uns vielfach durch die Kooperationen mit IT-Unternehmen und Hochschulen, am ehesten durch interdisziplinĂ€re Zusammenarbeit sowie eine fehlertolerante Kultur", erklĂ€rte Hessenmetall-Chef Wolf Matthias Mang am Mittwoch beim Hessenforum des Verbandes in Frankfurt.