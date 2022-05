Innehalten im Landtag: Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Kindern in Hanau haben sich die hessischen Abgeordneten schweigend zum Gedenken erhoben. Die Fahndung nach dem Verdächtigen dauert an.

Der hessische Landtag hat der beiden toten Kinder gedacht, die in Hanau einer Gewalttat zum Opfer gefallen sind. "Es sind gestern zwei Kinder ermordet worden", sagte Vize-Landtagspräsident Frank Lortz (CDU) am Donnerstagmorgen zu Beginn der Sitzung in Wiesbaden.