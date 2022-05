Mann nach Straßenbahn-Unfall gestorben

Ein bei einem Stra├čenbahn-Unfall in Frankfurt schwer verletzter Mann ist gestorben. Der 52-J├Ąhrige sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Mittwoch ereignet. Der Mann habe an einem Schutzgitter in unmittelbarer N├Ąhe der Gleise gestanden und sei aus noch ungekl├Ąrten Gr├╝nde von der vorbeifahrenden Stra├čenbahn erfasst worden und unter diese geraten. Der Fahrer, der eine Notbremsung einleitete, erlitt laut Polizei einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.