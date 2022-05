Finanzminister: Umsetzung der Grundsteuerreform

In Hessen sind ab Juli 2022 Millionen von Eigent├╝merinnen und Eigent├╝mer aufgerufen, eine Erkl├Ąrung f├╝r die neue Grundsteuer abzugeben. Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) und Oberfinanzpr├Ąsident J├╝rgen Ro├čberg wollen am Freitag (9.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Frankfurt erl├Ąutern, was dabei zu beachten ist. Au├čerdem stellen sie Hilfsangebote der Steuerverwaltung vor.