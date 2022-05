Champions-League-Double bei der Eintracht?

Eintracht Frankfurt träumt von der doppelten Teilnahme an der Champions League. Geht es nach Vorstandssprecher Axel Hellmann, legen die Eintracht-Frauen an diesem Wochenende vor, bevor die Männer in der kommenden Woche mit einem Sieg im Europa-League-Finale in Sevilla nachlegen. Hellmann kündigte an, dass im Falle der Qualifikation einige Champions-League-Partien der Frauen in der kommenden Spielzeit auch im großen WM-Stadion von 2006 stattfinden sollen.