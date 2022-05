Frankfurts OB Peter Feldmann steht unter Korruptionsverdacht. Darum kündigte er an, sich öffentlich zurückzuziehen. Nun will er im Falle des Europa-League-Gewinns der Eintracht mit auf dem Balkon des Römer feiern. Das passt nicht zusammen.

Was macht eigentlich Peter Feldmann? Ja, was macht er denn? Jedenfalls nicht das, was er nach Korruptionsvorwürfen Ende März selbst angekündigt hatte: Bei öffentlichen Terminen Augenmaß walten lassen.