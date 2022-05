Krankenschwestern eingeschlossen: Bewährungsstrafe

Wegen Freiheitsberaubung und N√∂tigung bei der Flucht aus einem psychiatrischen Krankenhaus ist ein Mann in Frankfurt zu 18 Monaten Haft auf Bew√§hrung verurteilt worden. Die Richter am Landgericht gingen am Freitag davon aus, dass der 23-J√§hrige mehrere Krankenschwestern und eine √Ąrztin im Oktober 2021 unter anderem mit einer Gabel bedroht hatte und in einem Raum eingeschlossen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskr√§ftig.