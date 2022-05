Bluttat auf einer Abi-Party im Gr├╝neburgpark: Dort feiern in der Nacht dutzende Abiturienten ÔÇô dann kommen Unbekannte hinzu und stechen auf die Feiernden ein. Am Tag danach sind viele Fragen offen.

In Frankfurt sind am sp├Ąten Freitagabend zwei junge M├Ąnner in einem Park schwer verletzt worden. Alarmierte Rettungskr├Ąfte h├Ątten bei den beiden 18-J├Ąhrigen schwere Schnitt- und Stichverletzungen festgestellt, best├Ątigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Frankfurt t-online am Samstagmorgen. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtet.