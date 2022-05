Nachtsheim schaut Europa-League-Finale mit Glückssocken

Badesalz-Comedian Henni Nachtsheim (65) blickt dem Europa-League-Finale der Eintracht mit gro├čer Aufregung entgegen. "Ich lenke mich im Moment permanent ab", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Nervosit├Ąt steigert sich zunehmend. Ich merke es in meinem Umfeld, da redet fast keiner mehr von etwas anderem." Er tippt auf einen Sieg f├╝r Eintracht Frankfurt. "Ich gehe davon aus, dass wir 3:2 gewinnen." Der Fu├čball-Bundesligist tritt am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL in Sevilla gegen den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers an.