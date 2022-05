Messerstiche in Park: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Zwei 18-J├Ąhrige sind im Frankfurter Gr├╝neburgpark mit Messerstichen schwer verletzt worden. Die beiden Jugendlichen wurden am sp├Ąten Freitagabend mit schweren Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Beim Gr├╝neburgpark handelt es sich demnach um einen gut besuchten Park in Frankfurt, gerade am Wochenende.