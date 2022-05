Kommentator Dahlmann ist begeistert von Eintracht-Fans

Der frühere Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann (63) ist voll des Lobes über den Bundesligisten und Europa-League-Finalisten Eintracht Frankfurt. "Was da in den letzten Jahren abgegangen ist, unglaublich", sagte der bekennende Schalke-Fan dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. "Die Eintracht ist, was die Zuschauer angeht, der Stolz der ganzen Nation."