Versammlung Deutsche Börse: Mehr Dividende und mehr Wachstum

Die Deutsche Börse verspricht ihren Aktionären weiteres Wachstum. Nach einem überraschend starken Jahresstart will das Management um Vorstandschef Theodor Weimer sogar die bisher für 2022 gesetzten Ziele bei den Nettoerlösen (3,8 Mrd Euro) und beim operativen Ergebnis (2,2 Mrd Euro) übertreffen. Gute Voraussetzungen also für die Online-Hauptversammlung des Frankfurter Marktbetreibers an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) - zumal die Anteilseigner des Dax-Konzerns schon für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 20 Cent erhöhte Dividende von 3,20 Euro je Papier erhalten sollen.