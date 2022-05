Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner geht

Mit selbstkritischen Tönen hat sich Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner nach zehn Jahren von den Aktionären des größten deutschen Geldhauses verabschiedet. "Auch ich habe die Startvoraussetzungen 2012 anders eingeschätzt, als sie sich heute in der Rückschau darstellen", räumte Achleitner in seiner vorab veröffentlichten Rede zum Auftakt der Hauptversammlung am Donnerstag ein, die erneut online ausgerichtet wurde. "Doch Fakt ist auch: Wir haben Ihre Deutsche Bank in diesen zehn Jahren wieder aufs richtige Gleis gesetzt. Letztlich steht sie heute erheblich besser da als noch vor einigen Jahren."