Frankfurter und Rüsselsheimer Volksbank fusionieren

Die Vertretersammlung der Frankfurter Volksbank sprach sich am Donnerstag mit 97,8 Prozent f├╝r den Zusammenschluss aus, wie das genossenschaftliche Institut am Freitag mitteilte. Die Eigent├╝mer der R├╝sselsheimer Volksbank hatten bereits am 7. April das Verschmelzungsvorhaben einstimmig bef├╝rwortet. Angesichts steigender Anforderungen der Regulierer und notwendiger Investitionen etwa in die Digitalisierung b├╝ndeln die Geldh├Ąuser ihre Kr├Ąfte.