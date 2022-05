Er hat es schon wieder getan. Peter Feldmann, der OberbĂŒrgermeister von Frankfurt am Main, ist in das nĂ€chste FettnĂ€pfchen getreten. Auf Twitter kursiert ein Video von ihm, das womöglich wĂ€hrend des RĂŒckflugs von Sevilla in einer der Sondermaschinen fĂŒr die Fans entstanden ist. In der kurzen Sequenz berichtet Feldmann davon, dass ihn die Flugbegleiterinnen "hormonell am Anfang erst einmal außer Gefecht gesetzt" hĂ€tten.