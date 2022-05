Es rumort in Frankfurt am Main. Der unter Korruptionsverdacht stehende Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann tritt von einem Fettn├Ąpfchen in das n├Ąchste. Seit dem Wochenende kursiert ein Video im Netz, in dem sich Feldmann gegen├╝ber Flugbegleiterinnen sexistisch ├Ąu├čert. Und in der vergangenen Woche sorgte Feldmann bei der Siegesfeier der Eintracht nach dem Europapokal-Sieg f├╝r Spott und H├Ąme. Erst nahm er auf dem Weg zum Balkon des R├Âmers dem Eintracht-Kapit├Ąn Sebastian Rode den Pokal weg, dann las er s├Ąmtliche Namen der Spieler falsch vor.