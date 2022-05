Das Video löste eine Welle der Kritik aus: Mehrere Parteien im Frankfurter Stadtrat forderten am Montag Feldmanns RĂŒcktritt – darunter auch die SPD , seine eigene Partei. Mehr zur Kritik an Feldmann lesen Sie hier .

Eintracht-Vorstand Hellmann dachte in seiner Absage an Feldmann am Montag gegenĂŒber der "Bild" jedoch wohl mehr an jenen bereits erwĂ€hnten Pokal-Vorfall auf dem Römer in der vergangenen Woche. Die Zeitung zitiert Hellmann mit den Worten: "Die Spieler und Trainer prĂ€sentieren den Pott den Menschen. Alles andere ist Eitelkeit oder Narzissmus."