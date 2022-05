Seelische Nöte: Kinder und Jugendliche suchen Rat

Kinder und Jugendliche mit seelischen Nöten aus dem Rhein-Main-Gebiet können in Frankfurt seit neun Monaten schneller Hilfe finden. Seit dem Start der "Psychologischen Soforthilfe" in Frankfurt im vergangenen August suchten gut 245 Mädchen und Jungen die Einrichtung auf, wie die Uni-Klinik Frankfurt und die Kinderhilfestiftung am Montag in einer ersten Bilanz mitteilten. Das Pilotprojekt wurde von der Stiftung sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums ins Leben gerufen.