Bankhaus: Geschäft 2021 hat Erwartungen übertroffen

Die Frankfurter Privatbank Metzler blickt nach einem unerwartet guten Ergebnis 2021 mit Zuversicht auf das laufende Gesch├Ąftsjahr. "Wir sind trotz der unsicheren Rahmenbedingungen f├╝r das Jahr 2022 davon ├╝berzeugt, unser Gesch├Ąft weiter erfolgreich zu betreiben", hei├čt es in dem am Dienstag vorgelegten Gesch├Ąftsbericht des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. AG.