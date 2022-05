Investoren vor Kauf der Aareal Bank: Annahmeschwelle

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge k├Ânnen die Aareal Bank wie geplant ├╝bernehmen. Die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent sei ├╝berschritten worden, an die ein erfolgreiches Gebot f├╝r den Immobilienfinanzierer aus Wiesbaden gekn├╝pft war, teilten die Investmentgesellschaften am Mittwoch mit. Das genaue Ergebnis soll voraussichtlich am kommenden Montag (30. Mai) bekannt gegeben werden. Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der regulatorischen Verfahren f├╝r das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 erwartet.

Die urspr├╝ngliche Annahmefrist war in der Nacht zu Mittwoch um Mitternacht ausgelaufen, die Bieter k├╝ndigten nunmehr eine zweiw├Âchige Verl├Ąngerung an - diese beginnt voraussichtlich am 31. Mai und endet am 13. Juni 2022 um Mitternacht. Advent und Centerbridge bieten 33 Euro je Aareal-Aktie, worin die Dividende von 1,60 Euro enthalten ist.