Sieben Jahre Haft nach Angriff mit Stange auf Polizisten

Nach einem Angriff mit einer Eisenstange auf Polizeibeamte ist ein 27 Jahre alter Mann in Frankfurt zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht ging am Mittwoch in seinem Urteil unter anderem von zweifachem versuchten Totschlag und gefĂ€hrlicher Körperverletzung aus. Es wies den psychisch auffĂ€lligen Mann darĂŒber hinaus in eine Klinik ein. Die beiden Beamten, von denen einer ein SchĂ€del-Hirn-Trauma erlitten hatte, erhielten Schmerzensgeld zugesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskrĂ€ftig.