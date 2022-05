Auto gerät zwischen U-Bahn und Pfosten: Verletzte

Bei einem Unfall in Frankfurt am Main, bei dem ein Auto zwischen einer U-Bahn und einem Pfosten eingeklemmt wurde, sind mehrere Menschen verletzt worden. Im Wagen sa├čen nach ersten Angaben der Polizei zwei Frauen, sie seien eingeklemmt und befreit worden. Sie wurden von einer Rettungswagen-Besatzung versorgt. In der U-Bahn seien bei dem Unfall am Uni-Campus Riedberg am Mittwochabend zwei Menschen leicht verletzt worden.