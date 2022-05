Frankfurt am Main Uniklinik-Chef: Mehr Reform bei Krankenhaus-Landschaft Von dpa 27.05.2022 - 05:37 Uhr Lesedauer: 2 Min. Prof. J├╝rgen Graf, ├ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universit├Ątsklinikums. (Quelle: Markus Schreiber/AP-Pool/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Krankenh├Ąuser werden sich nach Ansicht des Chefs des Frankfurter Universit├Ątsklinikums in Zukunft mehr spezialisieren m├╝ssen - auf Kosten der Erreichbarkeit. "Es ist weder finanzierbar noch leistbar, alles an jedem Ort in gleicher Qualit├Ąt vorzuhalten", sagte der ├ärztliche Direktor von Hessens gr├Â├čtem Krankenhaus, Prof. J├╝rgen Graf.

Der Staat st├╝tze das Gesundheitswesen j├Ąhrlich mit zweistelligen Milliardenbetr├Ągen, das k├Ânne auf Dauer nicht der Weg sein, das Gesundheitssystem m├╝sse reformiert werden. N├Âtig sind Graf zufolge drei Punkte: den Bedarf besser definieren, Qualit├Ątskriterien festlegen und technische M├Âglichkeiten besser nutzen. Mit IT-gest├╝tzten Systemen k├Ânne auch die Versorgung ortsunabh├Ąngiger gemacht werden.

Das sei gerade bei seltenen Leistungen n├Âtig, sagte Graf: "Wir werden uns Gedanken machen m├╝ssen, wer welche Spezialisierung in welcher Form an welchem Ort vorhalten kann." F├╝r Patienten bedeute das unter Umst├Ąnden weitere Wege, aber die Qualit├Ąt werde besser. Um seltene Eingriffe gut und sicher durchf├╝hren zu k├Ânnen, brauche man gen├╝gend ├ärzte mit ausreichend Kenntnis und Routine.

Das bedeute unter Umst├Ąnden das Aus f├╝r das eine oder andere "Krankenhaus um die Ecke, das man zwar nie aufsucht, weil man im Zweifel doch in das spezialisierte Zentrum in der n├Ąchsten Gro├čstadt geht - das man aber trotzdem auf keinen Fall aufgeben will". "Besitzstandswahrung" sei eines der gr├Â├čeren Hindernisse f├╝r Reformen. Dabei k├Ânnten diese Krankenh├Ąuser als medizinische Zentren - etwa f├╝r Nachbehandlung - weitergef├╝hrt werden, aber br├Ąuchten daf├╝r deutlich weniger Ressourcen als eine voll ausgestattete Klinik.