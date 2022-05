Lufthansa-Crews müssen Maskenpflicht nicht mehr durchsetzen

Die Lufthansa hat ihre Crews von der Pflicht befreit, die auf vielen Fl├╝gen weiterhin bestehende Maskenpflicht mit allen Mitteln durchzusetzen. Die Zahl der Konflikte mit Passagieren um die Corona-Schutzma├čnahmen habe stark zugenommen, berichtete das Unternehmen am Freitag in Frankfurt. Gr├╝nde seien die vielen Lockerungen im Alltag sowie der Wegfall der Maskenpflicht in allen Nachbarstaaten Deutschlands.