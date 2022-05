Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:34 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Cold-Case-Prozess startet in Frankfurt

Mehr als 28 Jahre nach einem Raubmord an einem Optiker beginnt heute ein Prozess vor dem Frankfurter Landgericht. Angeklagt ist ein inzwischen 48-J├Ąhriger aus S├╝dhessen.

Nach fast drei Jahrzehnten startet heute der Prozess in einem Mordfall vor dem Frankfurter Landgericht: Der heute 48-j├Ąhrige t├╝rkische Staatsb├╝rger soll im Januar 1994 zusammen mit einem Komplizen einen Optikermeister in seinem Gesch├Ąft in der Frankfurter Innenstadt ├╝berfallen, beraubt und mit vier Messerstichen get├Âtet haben. t-online berichtete.