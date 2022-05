Prozess wegen Raubmords beginnt 28 Jahre nach der Tat

Mehr als 28 Jahre nach einem Raubmord an einem Optiker beginnt heute ein Prozess vor dem Frankfurter Landgericht. Angeklagt ist ein inzwischen 48-J├Ąhriger aus S├╝dhessen. Der t├╝rkische Staatsb├╝rger soll im Januar 1994 zusammen mit einem Komplizen den Optikermeister in seinem Gesch├Ąft in der Frankfurter Innenstadt ├╝berfallen, beraubt und mit vier Messerstichen get├Âtet haben. Jahrzehntelang geh├Ârte der Fall zu den nicht aufgekl├Ąrten "Cold Cases" der Frankfurter Kriminalpolizei. Anfang 2021 ergab ein Fingerabdruck des Angeklagten in einem Drogendelikt einen Treffer in der polizeilichen Datenbank. Der aus Ober-Ramstadt stammende Mann wurde festgenommen. Sein mutma├člicher Mitt├Ąter ist dagegen weiter auf der Flucht. Die Strafkammer hat bislang acht Verhandlungstage bis Mitte Juli terminiert. AZ 3590 Js 16479/94