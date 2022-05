Investoren: Für Übernahme knapp drei Viertel an Aareal Bank

Investoren: F├╝r ├ťbernahme knapp drei Viertel an Aareal Bank

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge kommen bei der geplanten ├ťbernahme der Wiesbadener Aareal Bank voran. Nach Ablauf der ersten Annahmefrist hat sich die Bietergesellschaft Atlantic BidCo knapp 75 Prozent der Stimmrechte an dem Finanzierer von Gewerbeimmobilien gesichert, wie die Investmentgesellschaften am Montag in Frankfurt mitteilten. Mit Vollzug der Transaktion wird die Bieterin damit Mehrheitsaktion├Ąrin der Aareal Bank.