In einem Mehrfamilienhaus in Hanau hat es in der Nacht gebrannt. Zwei Bewohner einer Wohnung im dritten Stock mussten mit einer Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Eine Katze soll das Feuer ausgelöst haben.

Ein brennendes Handtuch auf einem Toaster hat einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Hanau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, flĂŒchteten sich die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung in der Antoniterstraße am frĂŒhen Montagmorgen auf den Balkon und riefen um Hilfe.