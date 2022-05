Frankfurt am Main: Feldmann-Anklage getrennt von Anklage der Ex-Frau

Erst am Mittwoch wies Feldmann R├╝cktrittsforderungen nach mehreren ├Âffentlichen Fehltritten erneut zur├╝ck. Er will lediglich bis zum Ende der Sommerpause gr├Â├čtenteils auf repr├Ąsentative ├Âffentliche Termine verzichten. Seiner Partei bot er nach R├╝cktrittsforderungen auch aus dem SPD-Stadtverband an, die Mitgliedschaft ruhen zu lassen.