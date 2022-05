Statistik belegt: Jeder fünfte Hesse raucht

Knapp jeder f├╝nfte Hesse hat im vergangenen Jahr geraucht. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag anl├Ąsslich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai mitteilte, lag der Anteil bei 19,4 Prozent der Bev├Âlkerung. Leichte Unterschiede gab es demnach bei den Geschlechtern: Bei M├Ąnnern lag der Prozentsatz der Raucher bei 22,8, bei Frauen bei 19,4. M├Ąnner wiesen in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren mit 31,9 Prozent zudem den hessenweit h├Âchsten Raucheranteil auf.