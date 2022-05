In Frankfurt sind bei einer Messerstecherei im Bahnhofsviertel drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Mann schwebt in Lebensgefahr, ein 25-J├Ąhriger und ein 54-J├Ąhriger seien in stabilem Zustand in Krankenh├Ąuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag zu t-online.