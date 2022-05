Weil er zwei spielende Jugendliche mit einer Eisenstange angegriffen und mit einer Schreckschusspistole bedroht hatte, muss ein 70 Jahre alter Rentner in Frankfurt am Main 300 Euro Geldauflage zahlen. Das Amtsgericht Frankfurt sprach am Dienstag eine Verwarnung wegen gef├Ąhrlicher K├Ârperverletzung und Bedrohung aus. Eine Geldstrafe in H├Âhe von 3.600 Euro (180 Tagess├Ątze) wurde zur Bew├Ąhrung ausgesetzt, sofern die nicht Geldauflage erf├╝llt wird. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskr├Ąftig.