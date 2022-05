In Sprendlingen sĂŒdlich von Frankfurt am Main hat ein SpaziergĂ€nger im Wald am Wochenende menschliche Überreste entdeckt. Wie die Polizei SĂŒdosthessen schildert, sei daher ein Alarm am spĂ€ten Sonntagabend eingegangen. Bei der Absperrung des Fundorts fanden die Ermittler dann weitere Knochenteile.