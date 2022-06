Zahl der Organspender in Berlin erneut rückläufig

Zahl der Organspender in Berlin erneut rĂŒcklĂ€ufig

In Berlin ist die Zahl der Organspender und der gespendeten Organe auch im zweiten Pandemiejahr gesunken. 2021 wurden 49 Spendern nach ihrem Tod Organe entnommen, 2020 waren es 52 Spender und 2019, dem Jahr vor der Pandemie, 55 Spender, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte. Auch die Zahl der gespendete Organe sank: Von 165 im Jahr 2019 auf 135 im Jahr 2021.

Ende April standen in Berlin 427 Menschen auf der Warteliste fĂŒr ein Spenderorgan, so eine DSO-Sprecherin mit Verweis auf Daten der Vermittlungsstelle Eurotransplant. Am hĂ€ufigsten benötigen sie neue Nieren und Herzen.