Gelsenkirchen

Videobotschaft von Schalke-Zugang Mustafi: "Glück auf"

02.02.2021, 10:02 Uhr | dpa

Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi hat sich nach seinem Wechsel zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in einer kurzen Videobotschaft geäußert. "Hallo Schalker, ich freue mich, ab sofort Königsblau tragen zu dürfen. Glück auf, euer Musti", sagte der 28-Jährige in dem Clip, den sein neues Team am Dienstagmorgen bei Twitter veröffentlichte. Mustafi trägt in dem Video ein Schalke-Trikot und ballt zum Schluss entschlossen seine Faust.

Die Gelsenkirchener hatten am Montag zum Ende der Transferperiode einen spektakulären Spielertausch abgewickelt. Der türkische Nationalspieler Ozan Kabak wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum englischen Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Dafür kam Abwehrspieler Mustafi vom FC Arsenal zum Tabellenletzten.