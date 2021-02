Gelsenkirchen

Rippe angebrochen: Schalke-Keeper fehlt "bis auf Weiteres"

23.02.2021, 16:13 Uhr | dpa

Der akut abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" auf Torhüter Ralf Fährmann verzichten. Der 32-Jährige habe sich am Samstag im Revierderby gegen Borussia Dortmund eine Rippe angebrochen, teilte Schalke am Dienstag mit. Bei der 0:4-Pleite gegen den BVB war Fährmann in der ersten Halbzeit ausgewechselt und von Michael Langer vertreten worden. Schalke ist nach 22. Spieltagen abgeschlagen Tabellen-Letzter.