Gelsenkirchen

Falsche Polizisten erbeuten Tausende Euro von Seniorin

24.02.2021, 12:09 Uhr | dpa

Trickbetrüger haben von einer Seniorin in Gelsenkirchen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Mit der Warnung vor einem bevorstehenden Einbruch in ihr Haus in der folgenden Nacht hatten sich Unbekannte am Dienstag bei der älteren Dame als Polizisten ausgegeben und sie in mehreren Telefonaten überredet, ihre Wertsachen herauszugeben. Die vermeintlichen Beamten gaben vor, Bargeld und Schmuck über Nacht sicher auf dem Polizeirevier zu verwahren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollte die Frau aus Corona-Schutzgründen ihr Hab und Gut vor dem Haus deponieren, wo es kurz darauf tatsächlich abgeholt wurde. Den Angaben zufolge flüchtete der etwa 25 Jahre alte falsche Polizist mit einem Komplizen in einem silbernen oder grauen Auto.

Zwischenzeitlich war die echte Polizei von einer Bekannten der Geschädigten alarmiert worden. Allerdings weigerte sich die Seniorin zunächst, den richtigen Beamten die Tür zu öffnen. Zu diesem Zeitpunkt telefonierte sie noch mit dem falschen Polizisten, der ihr einredete, dass es sich bei den uniformierten Beamten vor der Tür um Betrüger handele.

Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Telefonbetrügern, warnte die Polizei. Oft erbeuteten die Täter hohe Summen. Die Polizei rufe niemals bei Privatpersonen an, um sich nach Wertsachen zu erkundigen. Hier sei große Vorsicht angebracht. "Legen Sie sofort auf, wenn Sie misstrauisch werden und rufen Sie die Polizei über den Notruf 110", hieß es.