Gelsenkirchen

Schalke-Trainer Grammozis: Mit Huntelaar über Zukunft reden

06.04.2021, 22:39 Uhr | dpa

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis kann sich eine Vertragsverlängerung mit Klaas-Jan Huntelaar vorstellen. "Klaas hat jetzt am letzten Spieltag noch einmal gezeigt, welche Qualität er besitzt", lobte der Coach des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten den niederländischen Angreifer beim Pay-TV-Sender Sky. "Wir werden die nächsten Tage und Wochen nutzen, auch mit ihm zu sprechen und zu schauen, was Klaas überhaupt will."

Huntelaar war in der bisher letzten Transferphase von Ajax Amsterdam zu den Schalkern zurückgekehrt. Der 37 Jahre alte Mittelstürmer kam wegen Verletzungen bisher erst zu drei Einsätzen und und schoss für den abgeschlagenen Tabellenletzten am Samstag das Tor bei der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.