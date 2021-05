Gelsenkirchen

Hertha bangt um Piatek: "Sprunggelenk ist am Arsch"

12.05.2021, 21:20 Uhr | dpa

Hertha BSC bangt vor den letzten beiden Saison-Spielen in der Fußball-Bundesliga um Stürmer Krzysztof Piatek. Der Pole verletzte sich beim 2:1-Sieg bei Absteiger FC Schalke 04 ohne Gegnereinwirkung am Sprunggelenk. "Es sieht nicht gut aus", sagte Trainer Pal Dardai: "Das Sprunggelenk ist am Arsch." Bei dem Angreifer besteht der Verdacht auf Verletzung des Bandapparates oder der Kapsel im Sprunggelenk. An diesem Donnerstag sollen eingehende Untersuchungen genauen Aufschluss bringen.

Herbe Kritik äußerte Dardai an Dodi Lukebakio, der eine halbe Stunde nach der Einwechslung Gelb-Rot sah (88.). "Das war blödsinnig und unnötig, das akzeptiere ich nicht", sagte der Trainer: "Jetzt kommt der böse Trainer zu ihm. Irgendwann reicht es mit nett sein."