Gelsenkirchen

Kundgebung gegen Antisemitismus vor Synagoge Gelsenkirchen

14.05.2021, 17:19 Uhr | dpa

An der Synagoge in Gelsenkirchen haben sich am Freitag mehr als 100 Menschen versammelt, um gegen Antisemitismus zu demonstrieren. Sie folgten damit einem Aufruf der Gelsenkirchener "Initiative gegen Antisemitismus", die nach einer antisemitischen Demonstration am Mittwoch an der Synagoge zur Teilnahme aufgerufen hatte. Bei der unangemeldeten Demonstration waren auch antisemitische Hetzparolen gerufen worden.

"Ich bin zutiefst entsetzt und empört über das, was hier am Mittwochabend passiert ist", sagte eine Bürgerin. Sie trug ein selbstgemaltes Schild mit der Aufschrift: "Antisemitismus bekämpfen! Egal, von wem er kommt!" Die Gelsenkirchener Polizei hat nach der unangemeldeteten Demonstration nach eigenen Angaben mittlerweile zwei Männer identifiziert, die beteiligt gewesen sein sollen. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen übernommen.