Gelsenkirchen

Schalke verpflichtet belgischen Abwehrspieler Wouters

16.07.2021, 09:48 Uhr | dpa

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 treibt den Umbau seines Kaders voran und hat Abwehrspieler Dries Wouters verpflichtet. Wie der Revierclub am Freitag mitteilte, unterschrieb der 24 Jahre alte Linksfuß vom belgischen Spitzenclub KRC Genk einen Dreijahresvertrag. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. "Die Verpflichtung von Dries ist ein weiterer Beweis dafür, dass Schalke 04 auch in der 2. Bundesliga eine große Anziehungskraft für junge Spieler mit Entwicklungspotenzial besitzt", kommentierte Sportdirektor Rouven Schröder.

Innenverteidiger Wouters durchlief in Gent alle Jugendmannschaften und feierte 2016 im Alter von 19 Jahren sein Debüt in der Jupiler Pro League. Insgesamt absolvierte er 66 Pflichtspiele für den viermaligen Landesmeister. Der 1,91 Meter große Belgier will dazu beitragen, dass es beim zuletzt kriselnden FC Schalke wieder aufwärts geht: "Der Club hat eine große Vergangenheit, und mein Ziel ist es, ein neues Kapitel in der langen Geschichte mitzuschreiben."