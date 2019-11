LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen vor Spiel gegen Bremerhaven unter Druck

08.11.2019, 12:26 Uhr | t-online.de , tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Morgen spielt VfL Eintracht Hagen gegen LIT Tribe Germania. Das nahmen sich die Verantwortlichem von Eintracht Hagen zum Anlass, einmal die 3. Liga Deutscher Handballbund statistisch unter die Lupe zu nehmen.

Fehlen euch auch mehr Informationen vom 3. Liga Deutscher Handballbund bzgl. Torschützen, Zuschauerdurchschnitt usw.?... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Freitag, 8. November 2019

Am Sonntag geht es für Phoenix Hagen gegen die Eisbären Bremerhaven. Die Feuervögel aus Hagen brauchen dringend einen Sieg, sind jedoch vom Personal her ausgedünnt. Deswegen dürfte es eine spannende Partie werden.



Hallo, liebe Leser! Schön, dass Sie wieder vorbeischauen. Auch am heutigen Freitag möchten wir Sie gerne mit aktuellen Meldungen aus dem Hagener Lokalsport versorgen.



So lief der Sport-Donnerstag:



18.46 Uhr: Das war es für heute!



Wir verabschieden uns an dieser Stelle mit dem Lokalsport aus Hagen. Schauen Sie doch gerne morgen wieder hier vorbei!

15.51 Uhr: Faustballer vom TSV Hagen 1860 vor ersten Saison-Spiel



Mit einem Heimspiel am kommenden Sonntag um 11 Uhr in der Sporthalle in Wehringhausen starten die Bundesliga-Faustballer des TSV Hagen 1860 in die neue Hallensaison. Gegner ist der Aufsteiger Berliner Turnerschaft Faustball. "Wir sind sicherlich keine typische Hallenmannschaft und werden die Erfolge aus dem Feld kaum eins zu eins wiederholen können, dennoch wollen wir schnell viele Punkte sammeln, um zu schauen, ob ein Angriff auf die vorderen Tabellenplätze möglich ist", erklärt Mannschaftsführer Ole Schachtsiek die Ausgangslage mit Blick auf die vergangene und die bevorstehende Saison auf der Vereinswebsite.

14.16 Uhr: Dogtalent-Show in der Stadthalle Hagen



Eine etwas andere Show gibt es am 30. November in der Stadthalle in Hagen zu sehen. Dort wir das "Dogtalent 2019" gesucht. Zwölf Kandidaten aus ganz Deutschland werden laut Ankündigung des Veranstalters dort auftreten und um den Titel kämpfen.

10.06 Uhr: Phoenix Hagen sucht kurzfristig neuen US-Guard



Weil Niklas Geske wegen einer Verletzung ein paar Wochen ausfällt, braucht Phoenix Hagen kurzfristig Ersatz. Deswegen wird ein neuer US-Guard gesucht. Das berichtet die "Westfalenpost". Der ProA-Ligist steht aktuell auf einem Abstiegsplatz, braucht dringend Punkte. Ein neuer Transfer könnte helfen, diese endlich zu holen.



8.30 Uhr: Guten Morgen, Hagen!



Willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder dabei sind.



So lief der Sport-Mittwoch:



18.34 Uhr: Das war es für heute!



Wir wünschen einen schönen Abend und freuen uns, wenn wir Sie hier morgen wieder begrüßen dürfen.



18.11 Uhr: TSV Hagen 1860 feiert Neueröffnung der Klinkerstube



Am 12. November wird die neue Klinkerstube im Gasthaus "Zur Hoheleye" im TSV Hagen neu eröffnet. Die Räume waren zuvor renoviert worden.



16.16 Uhr: Phoenix-Hagen-Spieler vor Einsatz in Nationalmannschaft



Eine gute Nachricht für Phoenix Hagen! Die Nummer 10, Emil Loch, ist zum Nominierungslehrgang der U18 Nationalmannschaft eingeladen worden. Damit könnte ein Einsatz in der Nationalmannschaft näher rücken.



MEGA NEWS: Unsere #10 Emil Loch wurde zum Nominierungslehrgang der U18 Nationalmannschaft eingeladen! Glückwunsch Emil, wir sind stolz auf dich! #WirsinddasFeuer Gepostet von Phoenix Hagen am Mittwoch, 6. November 2019

14.52 Uhr: Rückschlag für Eintracht Hagen

Schlechte Nachrichten für die Handballer vom VfL Eintracht Hagen: Rückraum-Spieler Tim Stefan fällt mit einer leichten Schambeinentzündung für unbestimmte Zeit aus. Gute Besserung!

Leider gibt es keine guten Nachrichten aus unserer medizinischen Abteilung: Tim Stefan fällt mit einer leichten Schambeinentzündung für unbestimmte Zeit aus. Wir wünschen dir gute Besserung Tim!🍀 Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Mittwoch, 6. November 2019

9.40 Uhr: Theodor-Heuss-Gymnasium ist neuer Stadtmeister

Im Finale um den Fußball-Stadtmeister der Schulen gewann das Team des Theodor-Heuss-Gymnasiums in der Wettkampfklasse 2 gestern mit 3:2 gegen die Gesamtschule Haspe. Den dritten Platz sicherte sich die Fritz-Steinhoff-Gesamtschule.

Es gibt einen neuen Fußball-Stadtmeister der Schulen!! Gestern hat das Theodor-Heuss-Gymnasium in der WK II in einem... Gepostet von Sport in Hagen am Dienstag, 5. November 2019

Mittwoch, 8.15 Uhr: Guten Morgen, Hagen!



Hallo und willkommen zurück. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.



So lief der Sport-Dienstag:



19.36 Uhr: Das war es für heute!



Bis morgen, wenn wir wieder über alle Sport-News aus Hagen berichten.



15.14 Uhr: Phoenix Hagen lädt zum ersten Courtside-Talk



Morgen können Fans von Phoenix Hagen zum ersten Mal zu einem neuen Talkformat, dem Courtside-Talk. Bei der Veranstaltung können Interessierte ab 19 Uhr im "Crocodile" den Verantwortlichen von Phoenix Hagen zuhören. So etwa Geschäftsführer Patrick Seidel. Im Anschluss können auch Fragen gestellt werden.



Morgen ist es bereits so weit! Der Phoenix Hagen Courtside-Talk geht in die erste Runde. Wir sind ab 19 Uhr für Euch im... Gepostet von Phoenix Hagen am Dienstag, 5. November 2019

11.51 Uhr: United-Damen unterlagen am Sonntag dem FSV Gevelsberg

Bereits nach elf Minuten führten der Tabellenzweite aus Gevelsberg mit zwei Toren. Fehlende Ersatzspielerinnen sowie Unachtsamkeit im Mittelfeld und der Abwehr setzten den United-Damen zu, sodass es zum Ende 0:9 stand. Das Trainerduo Petra und Ronny Kirchner blickt bereits auf die nächste Partie gegen den SC Berchum-Garenfeld am kommenden Sonntag.

9. Spieltag: Hagen United e.V. 9er vs. FSV Gevelsberg 0:9 (0:6) Tapfere United-Damen unterliegen dem Tabellenzweiten... Gepostet von Hagen United e.V. am Dienstag, 5. November 2019

Dienstag, 8.34 Uhr: Hallo, Hagen!



Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch heute berichten wir über alle wichtigen Sportereignisse in der Stadt.



So lief der Sport-Montag:



18.55 Uhr: Bis morgen, Hagen!



Wir sagen "Tschüss" für heute. Wir sind morgen hier wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir einen schönen Abend.



16.37 Uhr: Gevelsbergerin Alexandra Popp für Länderspiel nominiert



Die Gevelsbergerin Alexandra Popp ist nach ihrem überraschenden Bundesliga-Comeback beim VfL Wolfsburg auch für das Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft in England nachnominiert worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Popp hatte nach einer Verletzung am 20. Oktober ein Blitzcomeback gefeiert – und darf sich jetzt Hoffnungen auf einen Einsatz im letzten Länderspiel des Jahres machen.

14.34 Uhr: Phoenix Hagen verliert schon wieder



Das war wohl nichts! Beim gestrigen Spiel gegen den Absteiger Science City Jena verloren die Feuervögel aus Hagen in der Verlängerung. Das Spiel war denkbar knapp. Dennoch kassierte Phoenix Hagen mit der Niederlage gegen Ludwigshafen bereits die siebte in neun Spielen. Deswegen möchten die Hagener jetzt beim Spiel gegen Bremerhaven am Sonntag unbedingt punkten.



11.51 Uhr: Eintracht Hagen verliert Spitzenspiel



Das war knapp! Im Spitzenspiel der 3. Liga musste sich Eintracht Hagen am Samstag erst kurz vor Schluss gegen Spitzenreiter Wilhelmshaven mit 24:28 geschlagen geben. Vor 1.121 Zuschauer war in der Krollmann Arena durchaus mehr drin. Am Ende fehlte wohl etwas die Erfahrung. Aber die kommt sicher auch bald noch. Den kompletten Spielbericht der Partie lesen Sie hier...

8.55 Uhr: Box Club Hagen feiert 70. Geburtstag



Am Wochenende hat der Box Club Hagen seinen 70. Geburtstag gefeiert. 350 Besucher sahen 18 spannende Kämpfe in der Hasper Rundturnhalle. Unter den Zuschauern waren auch IBF Europameister Cagri Ermis, Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser und Sportdezenent Henning Keune. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

🥊🥊 Es ist geschafft! Unsere Jubiläums-Veranstaltung zum 70. Geburtstag des BSC ist nun auch Geschichte und wir noch... Gepostet von Box-Sport-Club Hagen Haspe 1949/97 e.V. am Sonntag, 3. November 2019

8.48 Uhr: Willkommen zurück, Hagen!

Herzlich willkommen in der neuen Sport-Woche und dem neuen Sport-Live-Blog aus Hagen. Hier informieren wir auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Hagen wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!