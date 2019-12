Sport-Woche im Live-Blog

Hagener Sportvereine kämpfen um "Sportler des Jahres"-Titel

04.12.2019, 18:01 Uhr | t-online.de , tme

Sportequipment mit Pokalen: In Hagen werden die erfolgreichsten Sportler gekürt. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Die Sportlerwahl in Hagen läuft und die Vereine haben einige Kandidaten, die nominiert wurden. Vom VfL Eintracht Hagen ist zum Beispiel Tom Bergner dabei. Er hat bereits einige sportliche Leistungen erzielt. Was genau, das schreibt Eintracht in einem Facebook-Beitrag.

Unser Tom Bergner wurde zum Sportler des Jahres in Hagen nominiert!🤩 Tom schaffte es von unserer A-Jugend in die 1.... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Über den langen Genesungsweg von Phoenix Hagen-Spieler Marco Hollerbacher hat der WDR gestern berichtet. Der 19-Jährige hat nach einer Knieverletzung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, gibt seinen Traum aber nicht auf.



19-jähriger kämpft für Lebenstraum Der Junioren-Nationalspieler Marco Hollersbacher von Phoenix Hagen kämpft weiter für seinen Lebenstraum. Nach seiner schweren Knie-OP 👇 www.facebook.com/wdrlokalzeitdortmund/videos/2517833538447713/ gibt es Hoffnung, doch der Weg ist noch lang. 🏀 🤞 Gepostet von WDR Lokalzeit aus Dortmund am Dienstag, 3. Dezember 2019

Noch bis zum 15. Dezember können auf der Website des Stadt-Sportbundes Hagen jeweils eine Stimme für die Sportlerin des Jahres, den Sportler des Jahres und die Mannschaft des Jahres abgegeben werden. Zur Auswahl stehen unter anderem Sportler vom VfL Eintracht Hagen, HSG Hohenlimburg, SpVg. Hagen 11 und Judo-Klub Hagen. Da die Auszeichnung eine große Ehre für die Vereine und die Sportler sind, wird in sozialen Netzwerken kräftig für die Abstimmung geworben.



17.30 Uhr: Eintracht Hagen kürt keinen "Spieler des Spiels" mehr



Nach dem Spiel gegen OHV Aurich gab es beim VfL Eintracht Hagen nicht wie üblich einen "Spieler des Spiels", der über Facebook bekannt gegeben wurde. Nun heißt es, dass der neue Trainer Stefan Neff darauf verzichten möchte. "Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft im Mittelpunkt steht und nicht jemand für eine Einzelleistung hervorgehoben wird", wird er auf Facebook zitiert.

Liebe Community, vielen ist’s bestimmt schon aufgefallen: wir haben nach dem Spiel gegen OHV Aurich e.V. - Ostfriesischer Handballverein e.V. keine „Spieler des Spiels“- Wahl durchgeführt. Der Grund ist ganz einfach, unser neuer Trainer Stefan Neff dazu: ,,Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft im Mittelpunkt steht und nicht jemand für eine Einzelleistung hervorgehoben wird. Wir brauchen jeden in diesem Team und möchten in den nächsten Wochen vermehrt an der mannschaftlichen Geschlossenheit arbeiten.“ Diesen Wunsch verstehen wir aus der Sozial-Media-Abteilung selbstverständlich und präsentieren euch stattdessen ein klasse herausgespieltes Tor. Denn vor allem jetzt muss es heißen: #wirsindeintracht🔰 ! Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Dienstag, 3. Dezember 2019

16.21 Uhr: Phoenix Hagen zeigt Einblicke ins Thanksgiving Dinner



In einem Video auf Facebook zeigt Phoenix Hagen, wie es beim Thanksgiving Dinner vergangene Woche Donnerstag in Hagen zuging. Das Fest ist die amerikanische Version des Erntefankfests in Deutschland.



Phoenix Hagen Thanksgiving Dinner Unsere Grafiker von majorminor.art haben das Thanksgiving-Dinner in bewegten Bildern festgehalten und heute diesen tollen Clip präsentiert. Schaut doch mal rein 🔥💛 Majorminor ist übrigens nicht nur für Phoenix Hagen tätig. Lilia und Mathias arbeiten mit vielen weiteren Kunden zusammen und sind immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Mehr von majorminor findet ihr unter www.majorminor.art. #WirsinddasFeuer Gepostet von Phoenix Hagen am Dienstag, 3. Dezember 2019

14.03 Uhr: Tim Bodenröder von der Spvg Hagen 1911 fällt Freitag aus



Weil er sich beim Spiel am Sonntag die Schulter auskugelte, muss Tim Bodenröder von der Spvg Hagen 11 für das nächste Spiel ausfallen. Das sagt sein Trainer Stefan Mroß der "WAZ". In der Landesliga verpasst er also die Partie gegen Werdohl. Ob seine Verletzung ernsthaft ist, muss nun eine MRT-Untersuchung herausfinden.



11.38 Uhr: Hagener erleben Jolinchen Minisportabzeichen

Mehr als 30 Teilnehmer haben nach Auskunft des Stadtsportbundes Hagen gestern das Jolinchen Minisportabzeichen erlebt. Sie hätten das Sportabzeichen in Theorie und Praxis kennenglernt und im wahrsten Sinne des Wortes einen bewegten Abend verbracht, hieß es auf Facebook.



Mehr als 30 Teilnehmer aus Hagen und dem Ennepe Ruhr Kreis haben gestern Abend eine Kurzfortbildung zum Thema Jolinchen... Gepostet von Stadtsportbund Hagen e.V. am Dienstag, 3. Dezember 2019

9.49 Uhr: Vereine öffnen Adventskalendertürchen



Nicht nur zu Hause gibt es für viele in der Vorweihnachtszeit einen Adventskalender, sondern auch viele Sportvereine aus Hagen machen in Form von kleinen Gewinnspielen Adventsaktionen. So unter anderem Phoenix Hagen und Eintracht Hagen. Auch der SV Haspe 70 zeigt jeden Tag Bilder, die Kinder gemalt haben.



9.06 Uhr: Elfter Spieltag von Hagen United Damenteam



Im letzten Heimspiel vor der Winterpause war der FFC Ennepetal auf der Waldlust bei Hagen United zu Gast. Nach der deutlichen Niederlage vergangene Woche, konnte die Damenmannschaft wieder in voller Stärke als komplette Neunermannschaft antreten. Hagen United hat leider mit 0:8 verloren, hat jedoch lange gegen die starken Gegner aus Ennepetal gegenhalten können.

15.49 Uhr: Wahl zum Sportler des Jahres läuft



Die Wahl zum Sportler des Jahres in Hagen läuft nun. Auf der Internetseite des Sportbundes Hagen e.V. können noch bis zum 15. Dezember Vorschläge abgegeben werden.



13.48 Uhr: VfL Eintracht Hagen-Pressekonferenz zum Nachhören



Am Freitag siegte der VfL Eintracht Hagen gegen OHV Aurich. Was Neu-Trainer Stefan Neff und die anderen Verantwortlichen dazu zu sagen haben, ist auf YouTube zu hören.



11.38 Uhr: Phoenix Hagen vor starken Heidelbergern



Das letzte Spiel hat Phoenix Hagen mit einem Sieg eine kurze Verschnaufpause und wohl auch neues und nötiges Selbstbewusstsein gegeben. Doch am Freitag steht der nächste schwere Gegener bevor: MLP Academics Heidelberg. Die Heidelberger sind momentan auf Platz fünf, während Phoenix Hagen immer noch auf dem Abstiegsplatz 17 ist.



