VfL Eintracht Hagen mit eigenem Fanshop

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Die Eintracht hat nun einen eigenen Fanshop, indem Trikots und andere Merchandise-Artikel gekauft werden können. Auch einen Handball und Schals stehen dort zur Auswahl.



15.58 Uhr: SC Wengern hat holprigen Start ins neue Jahr



Beim Heimturnier am vergangenen Wochenende im Sportzentrum Oberwengern bei Hagen waren die Spieler des SC Wengern nicht gerade in Hochform und verloren. Die Gründe dafür erläutert Sportkoordinator Uwe Klöwer nun in einem Interview mit der "WAZ". Trotzdem glaubt er an den Erfolg der Mannschaft, da die C-Junioren bei der Hallenkreismeisterschaft in Hagen eine gute Leistung gezeigt hätten.



14.05 Uhr: Stadtsportbund Hagen lädt zum Neujahresempfang



Der Stadtsportbund Hagen und das Servicezentrum Sport laden zum Neujahresempfang in die Karl-Adam-Halle ein. Los geht es am 11. Januar um 11 Uhr im Vossacker 19. Bei der Veranstaltung werden auch die Sportler des Jahres in Hagen gekürt.



11.23 Uhr: TuS Ennepetal gewinnt Hallen-Kreismeisterschaft



Mit einem Elfmeterschießen gewann schließlich der TuS Ennepatal die C-Junioren-Hallenmeisterschaft in der Krollmannarena in Hagen am Montagabend. Damit darf die Mannschaft um den Westfalentitel mitspielen. Die Halle war laut "WAZ" während des mehrtägigen Turniers, bei dem auch noch die A- und B-Junioren spielten, gut besucht und das Turnier damit ein guter Erfolg.



9.53 Uhr: TuS Volmetal im Neujahres-Interview

"Wir gucken nur von Spiel zu Spiel", sagt TuS-Volemtal-Trainer Marc Rode in einem Interview auf YouTube über die Aussichten für das kommende Jahr. Auch mit dem verstorbenen Handballer aus Ahlen, Andreas Tesch, drückte der Verein sein Beileid aus.

8.33 Uhr: TSV-Basketballcamp in Hagen



Insgesamt 21 Sportler jedes Alters starteten beim TSV Neujahrscamp in Hagen ins neue Jahr. An den insgesamt vier Tagen waren alle Jungs und Mädchen hochmotiviert dabei. Im Camp ging es nicht nur um basketballerische Fähigkeiten, sondern auch um sozialen Kompetenzen, da in allen Altersstufen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen jemand dabei war.

17.33 Uhr: FC Herdecke qualifiziert sich für Hagener Hallenmasters



Der FC Herdecke-Ende hat sich am Wochenende bei einem Fußballturnier für die Hagener Hallenmasters qualifiziert. Und das mit einer guten Leistung. Denn alle Spieler der Mannschaft trafen im Laufe des Turniers und machten Tore, wie die "WAZ" berichtet.



15.39 Uhr: Lukas Nowak vom SV Haspe für DBB-Maßnahme nominiert



Bei einem dem DBB-U15-Leistungscamp nahmen acht Talente des Westdeutschen Basketball-Verbandes teil. Unter anderem Lukas Nowak vom SV Haspe. Er wurde nun für eine Maßnahme des Deutschen Basketball Bundes nominiert.

14.18 Uhr: Siegesserie von Phoenix Hagen endet in Chemnitz



Gegen den Tabellenersten hatte Phoenix Hagen am Wochenende keine Chance. Mit 108:88 verloren die Feuervögel gegen die Niners Chemnitz und fügten damit ihren fünf Siegen hintereinander eine Niederlage hinzu. Für die Chemnitzer hingegen brachte das Spiel ihre Siegesserie nicht durcheinander. Denn die Chemnitzer hatten in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren.



12.20 Uhr: Trauer beim VfL Eintracht Hagen



Der ehemalige Torwart des VfL Eintracht Hagen, Andreas Tesch, ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Er verstarb plötzlich nach einem Training bei seinem Verein, der Ahlener SG. Nun ist auch die Trauer in Hagen groß. Die ganze Meldung lesen Sie hier.



11 Uhr: VfL Eintracht Hagen-Spieler Theo Bürgin hat Geburtstag



Der Handballspieler wird heute 19 Jahre alt. Der Verein wünscht Bürgin auf Facebook alles Gute. Dem schließen wir uns natürlich gerne an.



8.05 Uhr: Hagen-Vorhalle setzt sich bei Hallenkreismeisterschaft durch



Für Hagen United sah es am Wochenende bei der Hallenkreismeisterschaft ganz und gar nicht gut aus. Mit knappen Niederlagen ist das Team bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Besonders gut lief es allerdings für Vorhalle und Berchum-Garenfeld. Jeweils 2:0 spielten die Vereine gegen Hagen United. Gegen Herdecke reichte es für United nur für ein 0:0-Unentschieden.

