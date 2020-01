Streit wegen Dauerkarten

Phoenix Hagen droht Zuschauerschwund

Die Partie von Phoenix Hagen gegen Nürnberg am Samstag wird wahrscheinlich vor sichtbar leereren Rängen stattfinden als üblich. Und das aus einem kuriosen Grund.



Lange ist es her, das letzte Heimspiel der Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen. "Wir freuen uns auf euch im Februar", musste Headcoach Chris Harris den Fans nach der Partie gegen die Bayer Giants Leverkusen am 28. Dezember mit auf den Weg geben. Denn der Spielplan der ProA hielt für die Feuervögel im gesamten Januar 2020 kein einziges Heimspiel bereit. Einen souveränen 99:81-Sieg hatte es im Dezember gegen den deutschen Rekordmeister gegeben. Dabei sah eine Rekordkulisse von 3.145 Zuschauern zu. Damit war die Krollmann-Arena in Hagen in der ProA erstmals ausverkauft.

Dass sich das am Samstag wiederholt, ist stark zu bezweifeln. Zwar lechzen die Fans nach der ungewohnt langen Pause wieder nach Basketball am Ischeland. Zudem ist der Gegner, die Nürnberg Falcons, als sportlicher Aufsteiger der Vorsaison durchaus attraktiv. Doch genau das ist der Knackpunkt: Eigentlich hätte es dieses Spiel gar nicht geben sollen. Da Nürnberg keine Lizenz für die Bundesliga erhielt, verblieben die Falken als 17. Team in der ProA.

Zehn Prozent Rabatt für Dauerkarteninhaber

Das stellte die anderen Klubs vor Probleme, so auch Phoenix Hagen. Das zusätzliche 16. Heimspiel in der Hauptrunde konnte in der Kalkulation nicht berücksichtigt werden. Das heißt: Auch Dauerkarteninhaber müssen sich Karten für das Spiel besorgen – bekommen darauf aber zehn Prozent Rabatt. Noch bis Freitag gilt die Option, bei der sich die Inhaber auch ihre gewohnten Sitzplätze sichern können.

Der Preisvorteil war bereits im Sommer beschlossen worden, allerdings erst nach der Planung des Dauerkartenpreises. In dieser Woche wurden die Modalitäten ein weiteres Mal kommuniziert. Dass der Rabatt nun eine nachträgliche Entschuldigung an die Fans sei, wie an manchen Stellen behauptet, ist nicht korrekt. Doch die aufkommende Kritik hat in der Tat zum Umdenken geführt, was die Höhe solcher Rabatte für die Zukunft angeht.

Verantwortliche versprechen Besserung

Bereits vor der Partie am Samstag zeigen sich die Verantwortlichen unzufrieden mit ihrem eigenen Vorgehen. "Wir haben aus der Situation gelernt und können für die nächste Saison schon jetzt sagen, dass wir jedes weitere Spiel außerhalb unserer Ursprungsplanung für Dauerkarteninhaber wie ein Playoff-Spiel behandeln und mit 25 Prozent vom Normalpreis rabattieren werden", sagt Geschäftsführer Patrick Seidel. Das wirft bei einigen Fans auf Facebook Fragen auf: "Warum erst in der nächsten Saison?", heißt es dort etwa.

Headcoach Chris Harris: Über einen Sieg seiner Mannschaft gegen Nürnberg würde er sich freuen. (Quelle: Beautiful Sports/imago images)



Ebenfalls für Unmut sorgt, dass in der Rückrunden-Dauerkarte das Nürnberg-Spiel enthalten ist. Davon wurden allerdings nur 42 Stück abgesetzt. Zudem lassen sich damit nur zwei Partien kostenlos sehen; mit der Dauerkarte der gesamten Saison sind es drei. Rabatte wie jetzt gegen Nürnberg oder beim Phoenix-Cup in der Vorbereitung kommen hinzu. Der Großteil der Anhänger äußert allerdings Verständnis. An den Zahlen lässt sich das aber nur bedingt ablesen.

Noch 1.000 Plätze im freien Verkauf

Aktuell sind noch rund 1.000 Einzelkarten im freien Verkauf (Stand: Donnerstagvomittag). Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass die restlichen gut 2.000 Karten alle verkauft sind. Denn darin eingeschlossen sind die Dauerkarten, für die die Nürnberg-Option noch aussteht. Dazu gibt es bislang keine Gesamtzahl. Nach Vereinsangaben ziehen aktuell rund 50 Dauerkarteninhaber pro Tag ihre Option. Realistisch scheint, dass in der 3.145 Plätze fassenden Krollmann-Arena knapp tausend Plätze frei bleiben. Doch auch ohne ausverkauftes Haus wie gegen Leverkusen dürften die anwesenden Fans für eine ordentliche Stimmung sorgen.

Phoenix Hagen braucht Sieg

Und das ist auch nötig, denn nicht zuletzt mit Blick auf die Tabelle ist das Spiel richtungsweisend. Nachdem den Falcons aufgrund eines Lizenzverstoßes vier positive Wertungspunkte abgezogen wurden, haben sie aktuell nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als Phoenix Hagen. Mit einem Sieg könnten die Feuervögel bereits an diesem 23. Spieltag auf den Playoff-Platz Acht klettern, sofern Kirchheim und Tübingen nicht gewinnen.

Ein Erfolg wäre umso wichtiger, da sowohl Profis als auch Fans am liebsten schon im ersten Heimspiel des Jahres das Aufkommen einer ähnlichen Pleitenserie wie im Vorjahr im Keim ersticken wollen. Damals startete am 5. Januar mit dem knappen 79:81 gegen das Team Ehingen Urspring eine beispiellose Serie von zwölf Heimniederlagen.



Der Schwung aus den vier folgenden Heimsiegen lässt sich wegen der langen Zeitspanne dazwischen eher nicht mehr mitnehmen; wohl aber der aus den zwei jüngsten Auswärtssiegen. Sportlich ist Phoenix Hagen bereit für den Heimstart 2020. Vor wie vielen Zuschauern, ist noch offen.