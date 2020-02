Sport-Woche im Live-Blog

Eintracht Hagen verlängert mit Damian Toromanovic

19.02.2020, 18:02 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Am Samstag feiert der SV Haspe 70 mit einer großen Feier sein 50-jähriges Bestehen. Los geht es um 18.30 Uhr in der Dogan Arena.

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. hat eine zweifache Mutter für ihr Engagement im Ehrenamts-Sport ausgezeichnet. Wie der Verein auf Facebook mitteitle, erhielt Michaela die Auszeichnung, weil sie in ihrer Freizeit zwei Jugendmannschaften betreut und ehrenamtlich bei den Heimspielen der Profimannschaft mithilft.



Adam Pechacek von Phoenix Hagen wird heute 23 Jahre alt. Dazu gratuliert der Verein ihm auf Facebook und wünscht ihm "alles erdenklich Gute".

Beim 60. Leineweber-Turnier in Bielefeld haben die kleinen Fechter vom Fechtzentrum Hagen gute Leistungen erzielt. Dafür gratuliert der Club den Aktiven auf Facebook.



Damian Toromanovic geht weiter für die Grün-Gelben in Hagen auf Torejagd, heißt es auf der Webseite des vom VfL Eintracht Hagen. Damian wechselte vor zwei Jahren aus der Jugendakademie Gummersbach nach Hagen und erzielte in der laufenden Saison bislang 34 Tore, bilanziert der Verein. "Ich fühle mich sehr wohl im sportlichen Umfeld der Eintracht. Der Verein bietet den Spielern sehr gute Möglichkeiten, sich sportlich aber auch persönlich weiterzuentwickeln", so der Spieler. Der Handballer steht nun bis 2022 bei der Eintracht unter Vertrag, wie es vom Verein heißt.

15.50 Uhr: Nils Dresrüsse wechselt vom VfL Eintracht Hagen nach Bielefeld



Der Torhüter von VfL Eintracht Hagen, Nils Dresrüsse, wechselt nach der laufenden Saison zur TSG A-H Bielefeld. Damit geht er in die Oberliga Westfalen. Damit möchte sich der 29-Jährige auch mehr um seine berufliche Zukunft kümmern. "Ich habe mich in Hagen total wohl gefühlt und dieser Schritt fällt mir auch nicht leicht. Ich habe mich nicht gegen den Verein, sondern für die berufliche Perspektive entschieden, wo der Handball eine kleinere Rolle in meinem Leben einnehmen wird", sagte er in einem Interview auf der Vereinshomepage.

14.16 Uhr: Fanstore von Phoenix Hagen mit geänderten Öffnungszeiten



Da am Mittwoch ein Sponsorenturnier von Phoenix Hagen ausgerichtet wird, schließt der Fanstore an diesem Tag bereits um 14 Uhr. Das teilte der Club am Dienstag mit.



12.22 Uhr: Einbruch in Hagener Baseballverein



Wie die Polizei Hagen am Dienstag mitteilte, ist in einem Baseballverein in Hagen-Haspe zwischen dem 8. und 17. Februar eingebrochen worden. Bei dem Vorfall, der sich "Im Kursbrinck" ereignete, sind zwei Materialcontainer aufgebrochen worden. In der Straße befindet sich das Vereinsheim der BSC Hagen Chipmunks.



10.17 Uhr: TSV Hagen 1860 Opfer von Falschmeldungen



Wie der TSV Hagen 1860 berichtet, ist der Verein offenbar Opfer von Fakenews geworden. Über die sozialen Netzwerke würden derzeit Falschinformationen verbreitet, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. "Alle darin enthaltenen Informationen, z. B. dass der Verein Ende des Monats Geschichte sei und dass eine Schließung aller Abteilungen bevorstünde, entbehren jeder Grundlage und sind frei erfunden. Der TSV Hagen 1860 verfügt über keinen Pressesprecher", heißt es dort. Inzwischen ist der Post jedoch von der Facebook-Seite des Vereins gelöscht worden. Ob sich das Problem damit erledigt hat, bleibt also unbeantwortet.

8.46 Uhr: Nachwuchs-Basketballerinnen unterliegen in Berlin

Die Basketballerinnen von SteelFire 3-2-1 haben in der Basketball-Nachwuchsliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Spielerinnen unterlagen gegen TuS Lichterfelde mit 66:48. Zum Spielbericht...

17.26 Uhr: Viele Rückmeldungen zum Kids-Day-Day von VfL Eintracht Hagen



Wie der Verein mitteilt, stößt der Kids-Day auf großes Interesse. Die Veranstaltung findet am 1. März beim 24. Spieltag bei dem Match VfL Eintracht Hagen gegen TuS Spenge statt.



13.54 Uhr: Sanierungsarbeiten in der Dahler Turnhalle



Wie das Servicezentrum Sport der Stadt Hagen mitteilt, sind die Duschen in der Dahler Turnhalle (Grundschule Volmetal/Dahl) in den kommenden Wochen gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Deswegen sind einzelne Duschbereiche nacheinander immer wieder gesperrt.



12.01 Uhr: Basketballerin von BG DEK /Fichte Hagen für Turnier nominiert



Große Ehre für Marija Ilic von der BG DEK / Fichte Hagen. Sie spielte am Wochenende bei einem Talente-Turnier in Braunschweig mit. Dort konnte sie sich den Bundestrainern präsentieren. Am Ende des Turniers wurde sie eingeladen, zum Finalturnier nach Heidelberg zu fahren.

11.02 Uhr: Phoenix Hagen-Coach lobt Teamleistung gegen Heidelberg



Den Auswärtssieg der Feuervögel gegen die MLP Academics Heidelberg hat den Headcoach Chris Harris deutlich gefreut. Auf der Vereinshomepage kommentierte er den Sieg folgendermaßen: "Wir haben heute toll als Team funktioniert und uns gut präsentiert. Da möchte ich auch niemanden hervorheben. Jeder hat seinen Job erfüllt. Manche haben hochprozentig gescort, andere haben stark verteidigt. Mit Sicherheit hat es uns auch in die Karten gespielt, dass Heidelberg am Mittwoch ein sehr intensives Spiel in Trier bestritten hat und das noch in den Knochen hatte."

8.51 Uhr: Phoenix Hagen brilliert in Heidelberg



Phoenix Hagen konnte einen starken 87:68-Auswärtssieg bei den MLP Academics Heidelberg feiern. "Dank einer bärenstarken Teamleistung gerieten die Feuervögel nie in Rückstand und konnten einen großzügigen Vorsprung über weite Strecken des Spiels tragen", kommentierte der Verein seinen Erfolg auf seiner Webseite.

